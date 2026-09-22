Assenti Dybala e Molina nei convocati di Scaloni per la spedizione della Seleccion

Redazione
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Matias Soulé, Leonardo Balerdi e Santiago Castro si sono ritrovati in Argentina per il ritiro della Seleccion. I tre giallorossi sono stati convocati dal ct Scaloni per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Assenti, invece, Paulo Dybala e Nahuel Molina che continueranno a lavorare a Trigoria durante la pausa nazionali. Castro ha espresso la sua felicità per la convocazione sui social scrivendo: "Felice per tutto questo". Mentre Soulé - tornato con la Seleccion dopo mesi di assenza - ha pubblicato i primi scatti in allenamento con la didascalia: "Niente di meglio che essere qui".

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