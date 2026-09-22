Gianluca Mancini è stato protagonista del nuovo episodio di "A ruota libera", il format di ciclismo di Eurosport. Il difensore giallorosso ha parlato di quella che è una delle sue più grandi passioni: "Prima avevo una bici a noleggio, poi ho deciso che ne volevo una mia. Ho iniziato così. I miei amici dicevano che avevo preso "un cancello", perché era un modello un po' vecchio, perché non la conoscevo. Avevo il cambio manuale, vedevo tutti gli altri con quello automatico e non capivo. Quindi poi ho cambiato. Ora ho voluto la bici di Mathieu van der Pool, la Canyon, con colorazione simile ai colori della Roma. Tanta roba. Mi hanno cambiato tutto questi ragazzi con cui esco in bici, sono appassionatissimi. Escono tutti i giorni e ogni giorno mi danno consigli", queste le sue parole nell'anticipazione pubblicata sui social.

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