L’avvio di campionato della Lazio non è passato inosservato. Tra rimonte, partite decise nel finale e risultati rocamboleschi, i biancocelesti hanno raccolto fin qui più di quanto suggerirebbero i numeri. E la situazione ha attirato anche l’attenzione di Ryanair, da sempre molto attiva e pungente sui social. La compagnia aerea ha infatti commentato su X un grafico che mette a confronto gli Expected Points delle squadre di Serie A con i punti effettivamente conquistati dopo cinque giornate. La Lazio è tra le formazioni con lo scarto più evidente: a fronte di circa 8 punti attesi, la squadra biancoceleste ne ha raccolti 13. Un rendimento che Ryanair ha trasformato immediatamente in materiale da social. Sotto al post, l’account italiano della compagnia ha scherzato: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio". Una battuta che ha inevitabilmente fatto sorridere tifosi di molte squadre, laziali a parte che si sono riversati nei commenti scrivendo: "Tana per il romanista", oppure "La stessa fortuna di prendere un vostro volo senza contrattempi".

voglio gli stessi angeli custodi della Lazio https://t.co/yKWp1yUz8m — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 22, 2026