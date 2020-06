Carolina, Patricia e i tre figli: Pedro tra il matrimonio e le foto scandalo sui giornali

Il primo colpo della Roma sarà Pedro Rodriguez. Lo spagnolo classe ’87 porta a Roma un bagaglio pesante di esperienza, qualità, mentalità vincente, ma anche di polemiche legate alla sua vita privata. Parliamo del suo colpo di fulmine che nel 2017 lo ha portato a lasciare la moglie Carolina per un’altra donna, Patricia. Dopo 10 anni di fidanzamento, Pedrito sposa Carolina Martin il 20 giugno del 2015, poche settimane prima del trasferimento al Chelsea. Sembra la classica storia d’amore a lieto fine, la stella del calcio che sceglie di dire sì per sempre alla fidanzata storica, che di mestiere fa il ragioniere. Lei 22 anni, lui appena 17, si sono trovati da ragazzini – nel 2005 – e subito sono diventati inseparabili. Carolina, molto amica della moglie di Fabregas, è a lungo una presenza fissa alle partite del Barcellona, dove il calciatore era appena arrivato, e della Spagna, quando Pedro giocava ancora nelle giovanili. “Ho guardato tutte le sue partite”, ha raccontato. E dalla loro unione sono nati anche tre bambini: Bryan (nel 2013), Kyle (2016) e Marc (2017, nato dopo la separazione tra i due).

Le foto con Patricia: chi è la bionda che ha messo fine al matrimonio di Pedro

La classica ragazza della porta accanto, zero prime pagine, una relazione ‘low profile’. Almeno fino al settembre 2017, quando Pedro si fa paparazzare con la sua nuova fiamma, Patricia Magana. Dopo appena due anni di matrimonio con Carolina, il giocatore del Chelsea si guadagna le pagine dei tabloid inglesi e della stampa spagnola. Le immagini della passeggiata mano nella mano e del bacio appassionato per le strade londinesi apparse sul ‘Sun’ con la bionda Patricia suscitano molto scalpore. La ragazza misteriosa che ha rubato il cuore a Pedro è una ex hostess che ha poi lavorato in un ristorante della capitale inglese. Una relazione divenuta poi in qualche modo ufficiale circa un anno dopo, alle nozze dell’ex compagno al Barcellona Fabregas. Dopo le foto con la sua nuova fiamma, arriva ovviamente la rottura con Carolina, da cui ora il giocatore che a breve vestirà la maglia della Roma è divorziato. Una scelta, quella dell’attaccante, che ha fatto parecchio discutere soprattutto in Spagna, dove in parecchi non hanno gradito “l’infedeltà alla sua compagna”. Soprattutto dopo le parole in cui l’ex moglie ha rimproverato Pedrito di non essere abbastanza presente con i figli: “Lo vedono, ma meno di quanto vorrei”.



Pedro e i figli: i rimproveri e la delusione dell’ex moglie Carolina

Ad eccezione degli scatti ‘scandalistici’ di tre anni fa, anche la relazione con Patricia vive abbastanza lontano dai riflettori. Anche perché lei non è propriamente una influencer e sui social possiede a malapena un profilo Facebook privato. A differenza di Carolina, che su Instagram è molto attiva (più di 30mila followers) e circa un anno fa non ha risparmiato delle vere e proprie stilettate all’ex marito: “Mi ha delusa, ora a volte mi sento come una madre sola. Il nostro rapporto varia a seconda dei giorni, cerchiamo di renderlo il migliore possibile”. Nel 2017, invece, il messaggio della separazione, un comunicato freddo diramato su Instagram il 24 settembre, il giorno dopo l’uscita degli scatti tra il calciatore e Patricia Magana: “Viste le ultime informazioni e voci sulla mia relazione con Pedro Rodriguez, sono obbligata a tenere il passo con tutto questo. Pedro e io abbiamo concluso il nostro matrimonio qualche mese fa. Chiediamo il massimo rispetto, soprattutto per i nostri figli. Gli auguro il meglio sia nella sua vita professionale che personale”.