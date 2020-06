Pedro, talismano per una coppa alla Roma: gli sfottò con CR7 e i 25 trofei nel palmares

Pedro Rodriguez Ledesma, meglio conosciuto come Pedro, per i tifosi Pedrito. Lo spagnolo sarà il primo acquisto per la Roma della prossima stagione: una trattativa cominciata da Petrachi e finita da Baldini, che offrirà all’esterno ora in forza al Chelsea un contratto biennale da 3 milioni fino al 2022 – le due parti stanno limando gli ultimi dettagli. Il profilo di Pedro calza alla perfezione sia con i bisogni del club di James Pallotta (cercare di ammortizzare i costi per i nuovi acquisti, evitando un peggioramento nel bilancio societario già in rosso) sia con le richieste tecniche di Paulo Fonseca (che punta ad avere in rosa giocatori di esperienza da affiancare ai più giovani per la loro formazione).

Caratteristiche tecniche di Pedro

Serietà, professionalità e competenza a disposizione della Roma. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo acquisto giallorosso e che gli hanno permesso di vincere tutto ciò che era possibile per un professionista.Il classe ’87, originario di Santa Cruz de Tenerife, è un esterno di razza, con il fiuto del gol e anche buoni dote nell’assist vincente. Può ricoprire il ruolo in entrambe le fasce, avendo confidenza sia con il piede destro che con il sinistro. Capace di leggere in anticipo le giocate, veloce nel pensiero, lo spagnolo ama dialogare anche con i compagni anche a seguito degli insegnamenti impartiti da Pep Guardiola, Xavi e Iniesta nel loro storico periodo del Tiki Taka. Nelle skills da annotare c’è anche il dribbling sull’avversario. Tutte qualità che lo hanno reso protagonista nell’era d’oro del Barcellona, dove le stelle tra Messi e Neymar (tanto per citarne qualcuno) non sono mai mancate.

Pedro e l’Inghilterra: il talismano di Conte e Sarri e i tre trofei con il Chelsea

Pedro il prossimo 28 luglio compirà 33 anni e tre giorni dopo sarà pronto a lasciare l’Inghilterra e i Blues per la sua nuova esperienza nella capitale. Alla Roma avrà la possibilità di sfoggiare il suo curriculum d’oro e la sua bacheca personale che vanta ben 25 trofei in carriera. Il feeling di Pedro con l’Italia si può osservare dal suo periodo al Chelsea: 201 presenze totali con la squadra londinese, 43 reti e 28 assist. Tre trofei conquistati, tutti con allenatori italiani: una Premier League nella stagione 2016/2017, quando Antonio Conte sedeva sulla panchina dei Blues. A garantire sulla professionalità dello spagnolo le parole dello storico vice dell’attuale tecnico dell’Inter, Angelo Alessio: “Non potevamo fare a meno di lui. E’ competitivo, serio, educato. Mai una parola fuori posto o un gesto di stizza. Non ha mai creato problemi, gli volevano bene tutti”. Sempre al fianco di Conte, ma nella stagione successiva, Pedro vincerà anche un FA Cup. Il terzo e ultimo traguardo con i Blues è l’Europa League nella stagione 2018/2019, al fianco di Maurizio Sarri: la firma dell’esterno, pupillo dell’attuale tecnico della Juventus, arriva anche nella finale vinta contro l’Arsenal per 4-1. Pedro porta bene agli allenatori italiani, la Roma spera anche a quelli portoghesi.

Gli anni d’oro al Barcellona e il Mondiale vinto con la Spagna

Dei 25 trofei che Pedro può spolverare nella sua bacheca personale, poi, la maggior parte arrivano dal suo periodo spagnolo, inteso sia come quello con il club del Barcellona sia quello nella Nazionale delle Furie Rosse. Anni d’oro, e forse anche di più: 3 Champions League, 5 campionati, 3 coppa del Re, 4 Supercoppe spagnole e 3 europee, per concludere con 2 Mondiali per club. Una lunga storia d’amore durata 8 stagioni e mezzo, in cui l’esterno ha totalizzato 321 presenze, 99 gol e 62 assist. In Catalogna, grazie all’attenzione di Pep Guardiola che ne ha bloccato la cessione ai tempi della sua prima panchina nel Barcellona B, Pedro ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi. “Un grande allenatore può insegnarti a segnare, questo è quello che ho imparato da Pep”, la stima reciproca dello spagnolo al tecnico che gli ha permesso di splendere con la maglia blaugrana e nel calcio europeo. In Nazionale, invece, Pedro vanta il Mondiale con la Spagna nel 2010 e l’Europeo del 2012. Una volta arrivato a Roma, poi, potrà anche continuare la sua personale sfida contro Cristiano Ronaldo, in una delle partite più sentite per i tifosi giallorossi. Proprio qualche anno fa CR7, che aveva avuto un battibecco con Guardiola durante un Clasico nel novembre 2010 finito 5-0 per il Barcellona, si era rivolto a Pedro chiedendogli chi fosse. La risposta dello spagnolo arrivava secca, dritta al cuore del pluri-premiato pallone d’oro: “Io sono un campione del mondo, tu?”.