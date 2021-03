Parma-Roma ore 15 diretta LIVE: le formazioni e dove vederla

Dopo la gioia europea, la sfiancante corsa per un piazzamento in Champions League in campionato. Non può adagiarsi sugli allori la Roma, subito chiamata a conquistare contro il Parma 3 punti fondamentali per centrare il proprio obiettivo stagionale, considerati anche i successi delle dirette concorrenti Lazio e Atalanta. La sfida, sulla carta, è di quelle che non spaventano Fonseca e i suoi, che a eccezion fatta della trasferta di Benevento hanno sempre vinto contro le squadre di medio-bassa classifica. A creare ancora una volta grattacapi al tecnico portoghese sono però gli infortuni: sia Smalling che Mkhitaryan sono infatti costretti al forfait. Sarà soprattutto Pedro, oltre aileader Pellegrini e Mancini, a dover trainare la squadra dal punto di vista tecnico ed emotivo.

I giallorossi si troveranno di fronte un avversario penultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza: il Parma di D’Aversa ha ricostruito il feeling con il gol (9 nelle ultime 5 partite), ma è ancora il peggior attacco del campionato e soprattutto è l’unica squadra in Europa incapace di trovare il successo da dicembre ad oggi. A generare ulteriori difficoltà ai ducali le tante defezioni illustri: sono infatti fuori dai convocati Gervinho, Cornelius e Inglese, che fanno compagnia allo squalificato Kucka. Una sfida sulla carta abbordabile, che tuttavia può trasformarsi nella più classica delle trappole.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Mihaila, Karamoh. Allenatore: D’Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

A disposizione: Colombi, Laurini, Bani, Busi, Grassi, Sohm, Cyprien, Zirkzee, Pellè, Brunetta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Pedro; Mayoral Allenatore: Fonseca

A disposizione: Mirante, Fuzato, Calafiori, Spinazzola, Santon, Diawara, Carles Perez, El Shaarawy, Dzeko

Arbitro: Piccinini di Forlì

Guardalinee: Passeri, Valeriani

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Liberti

I CONVOCATI DI PARMA-ROMA

Paulo Fonseca ha convocato 23 calciatori per la sfida. Rispetto alla lista presentata qualche giorno fa per la partita di Europa League con lo Shakhtar pesano molto le assenze di Smalling e Mkhitaryan. C’è invece Mancini, nonostante la condizione fisica non ottimale. Altra chiamata per il giovane Reynolds, che attende ancora di esordire dal suo arrivo a gennaio.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

STATISTICHE E PRECEDENTI – Il Parma è sicuramente tra gli avversari che la Roma, nel corso degli anni, ha dimostrato di gradire di più affrontare. Sono ben 8 le vittorie negli ultimi 10 precedenti (1N, 1P) e in ognuna di esse i giallorossi hanno segnato almeno 2 gol. La Roma è inoltre la squadra contro cui i ducali hanno perso più partite in Serie A (33 su 53) e quella da cui hanno subito più gol in totale (94). Gli uomini di D’Aversa sono inoltre l’unica formazione in Europa che, da inizio dicembre, non è mai riuscita a vincere una singola partita: su 17 confronti sono arrivati in campionato 7 pareggi e ben 10 sconfitte. Il Parma è certamente un avversario che rievoca dolcissimi ricordi in tutti i tifosi giallorossi: furono proprio i gialloblù gli avversari nello storico 3-1 che, all’Olimpico, consegnò il terzo Scudetto.

DOVE VEDERLA – Parma-Roma sarà visibile in diretta dalle 15 sulla piattaforma DAZN in streaming o tramite App. La visione del match è disponibile agli abbonati anche per la TV satellitare Sky su DAZN 1, canale 209. La telecronaca è a cura di Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. A bordocampo Tommaso Turci. Previsto anche un ricco prepartita dalle 14.40 condotto da Diletta Leotta, affiancata da Massimo Donati.