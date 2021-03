Dove vedere Parma-Roma alle 15 in TV e in diretta streaming

Dopo la grande vittoria contro lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, per la Roma è già tempo di rituffarsi nel campionato. I giallorossi affronteranno oggi alle 15 al Tardini un Parma con tante assenze, ma ancor più motivato da una situazione di classifica disperata. Paulo Fonseca, che vuole confermare lo straordinario score dei giallorossi con le piccole della Serie A, dovrà gestire le importanti defezioni di Mkhitaryan e Smalling, entrambi fuori dai convocati. Due assenze che pesano ancora di più considerati gli impegni ravvicinati e la generale stanchezza patita dalla squadra.

Quando si gioca Parma-Roma

Parma-Roma si gioca domenica 14 marzo 2021 alle 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Ad arbitrare la gara sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì; guardalinee Passeri e Valeriani, mentre il IV uomo sarà Ayroldi. Designato al VAR Di Bello, Liberti nel ruolo di aVAR.

Dove vedere Parma-Roma in TV e streaming

Parma-Roma sarà visibile in diretta dalle 15 sulla piattaforma DAZN in streaming o tramite App. La visione del match è disponibile agli abbonati anche per la TV satellitare Sky su DAZN 1, canale 209. La telecronaca è a cura di Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. A bordocampo Tommaso Turci. Previsto anche un ricco prepartita, dalle 14.40 condotto da Diletta Leotta, affiancata da Massimo Donati.