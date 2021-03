Roma, tifosi vicini alla squadra a Parma: Pedro regala autografi e sorrisi fuori dall’hotel

E’ certamente un popolo, quello giallorosso, che non perde mai occasione di far sentire il proprio calore e la propria vicinanza alla squadra. L’ennesima dimostrazione è appena arrivata proprio fuori dall’hotel che, a Parma, ha ospitato i giocatori della Roma prima della gara con i gialloblù. All’esterno dell’albergo si è infatti riunito un gruppo di tifosi, per lo più bambini, che hanno incitato la squadra. Ad intrattenersi con i piccoli supporters è stato soprattutto Pedro, che si è concesso a qualche scatto e ad una rapida sessione di autografi prima di unirsi al resto dei compagni sul pullman che li condurrà allo Stadio Ennio Tardini. Fischio d’inizio del match tra Parma e Roma previsto per le ore 15.