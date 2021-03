Carli: “Nelle ultime gare dimostrato di essere preoccupati, abbiamo buttato troppi punti”

Situazione disperata, in campionato, per il Parma. Il penultimo posto in classifica e l’assenza di vittorie da dicembre, nonostante i tanti arrivi nel mercato di gennaio, preoccupano molto il direttore sportivo del club ducale Marcello Carli, che ha introdotto davanti ai microfoni i temi chiave del match con la Roma. Questa la sua analisi:

CARLI A DAZN

Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e fare una gara coraggiosa. Il Parma ha la classifica che si merita, ma nelle potenzialità ha un valore totalmente diverso.

Quanto è complicato lavorare con dei ragazzi giovani quando i risultati non arrivano?

Non c’entra essere giovani o vecchi. Nelle ultime partite c’è stata la dimostrazione che la squadra un po’ di preoccupazione ce l’ha. Abbiamo buttato diverso punti importanti. Quello che è successo ieri ci deve insegnare a non commettere l’errore oggi. Dobbiamo giocare al massimo delle potenzialità.

L’obiettivo salvezza è concreto?

A dirlo è facile, lo ottiene se fai il riscaldamento al massimo, una partita al massimo e domattina a Collecchio fai un allenamento al massimo. Solo così puoi sperare di salvarti, con i discorsi sono buoni tutti.