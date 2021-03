Parma-Roma, le formazioni ufficiali di D’Aversa e Fonseca

Dopo la grande vittoria in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, la Roma affronta oggi alle 15 allo stadio Ennio Tardini il Parma alla ricerca di 3 punti fondamentali per la corsa a un piazzamento nella prossima Champions League. Di fronte ai giallorossi un squadra, quella gialloblù, a secco di vittorie da dicembre e alla disperata ricerca di un successo per conservare la categoria a fine stagione.

Paulo Fonseca, anche stavolta, è costretto a fare i conti con delle defezioni davvero pesanti: sono Smalling e Mkhitaryan i due assenti illustri per la gara odierna. In tanti sono costretti a stringere i denti, a cominciare da Mancini che agirà da braccetto di destra al fianco di Ibanez e Kumbulla nella linea a 3 che schermerà Pau Lopez. Sulla destra rifiata Karsdorp, sostituito da Bruno Peres, con Spinazzola a spingere a sinistra. Al centro straordinari per Pellegrini e Villar, mentre sulla trequarti scelta la coppia El Shaarawy-Pedro. In avanti rientra dal 1′ Dzeko.

Scelte praticamente obbligate anche per D’Aversa, che lascia a casa per infortunio Gervinho, Cornelius e Inglese e deve fare i conti anche con la pesante assenza di Kucka per squalifica. Il tecnico ducale, anche lui squalificato e sostituito in panchina dal vice Tarozzi, conferma Sepe in porta a guidare una linea a 4 composta da Conti, Osorio, Bani e Pezzella. A centrocampo recupera in extremis Hernani, che prende il suo posto di mezzala destra al fianco di Brugman e Kurtic. In attacco tanta rapidità con Man e Mihaila. In attacco esordio dal 1′ per Pellè.

Ad arbitrare la gara sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì; guardalinee Passeri e Valeriani, mentre il IV uomo sarà Ayroldi. Designato al VAR Di Bello, Liberti nel ruolo di aVAR. La gara verrà trasmessa sul canale Dazn 1, al canale numero 209 del bouquet Sky. Sarà inoltre possibile seguire la sfida sull’app di Dazn. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale del match sul sito e aggiornamenti costanti sugli account social.

Le formazioni ufficiali di Parma-Roma

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Genoa:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila. Allenatore: D’Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi)

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko Allenatore: Fonseca