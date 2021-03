Karamoh: “Importante non prendere gol nel finale. Crediamo nella salvezza”

Ultima spiaggia in ottica corsa salvezza per il Parma. Lo sa anche Karamoh, pronto con i suoi compagni a dare battaglia alla Roma nonostante le tantissime assenze tra le fila gialloblù. Queste le sue parole prima del match:

KARAMOH A DAZN

Ti stai trovando bene in questo momento?

Tutti gli attaccanti del Parma stanno bene. Devo fare di più, l’importante è non prendere gol all’ultimo come l’altra volta.

Credete alla salvezza?

Sì, tutti i giocatori si allenano per fare di più. Anch’io.