Odissea punta: Gasp blocca Zapata, Lukaku resta sullo sfondo. Offerti Jovic e Kean

In casa Roma sono ore frenetiche visto che a 8 giorni dalla fine del calciomercato, José Mourinho ha ancora il solo Belotti a disposizione come attaccante di ruolo. Tiago Pinto è al lavoro per regalare allo Special One un nuovo centravanti e tutte le piste portavano a Duvan Zapata. Oggi l'agente del calciatore è volato a Bergamo per parlare direttamente con la società bergamasca e ribadire la volontà del giocatore di abbracciare il progetto Roma. La trattativa però sembra ormai definitivamente saltata a causa del malcontento di Gasperini che, alla luce dell'infortunio di Touré, non vuole lasciarlo partire. La deadline è fissata per giovedì (domani). Una delle alternative all'attaccante colombiano è rappresentata da Romelu Lukaku. Per il belga al momento si tratta solo di una suggestione anche se la trattativa non sembrerebbe impossibile, quanto meno in prestito. A Londra Lukaku guadagna 12 milioni di euro netti all'anno, cifra elevata ma non proibitiva per il club giallorossa che, come riportato da As Roma Data, avrebbe un minusvalore di circa 17 milioni tra il costo annuo della rosa 22/23 e quella di quest'anno. In più il belga potrebbe usufruire del decreto crescita, così lo stipendio scenderebbe a 8,5 milioni (gli stessi che pagava l'Inter lo scorso anno). I giallorossi avrebbero inoltre a disposizione un tesoretto di circa 40 milioni da investire sui cartellini e potrebbero dunque provare a sbloccare la situazione con un prestito oneroso. L'alternativa più economica invece è Luka Jovicin uscita dalla Fiorentina che in estate ha acquistato anche Nzola e Beltràn. Nella passata stagione l'attaccante serbo ha realizzato 13 gol e 5 assist in 50 presenze stagionali.