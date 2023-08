A Verona torna Dybala: obiettivo gol e rinnovo

Paulo Dybala ha voglia di giocare, fare la differenza e illuminare con le sue magie, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ha scontato la squalifica di un turno e sabato al Bentegodi contro il Verona (ore 20.45) sarà finalmente in campo a dirigere il reparto offensivo . Magari riuscirà a innescare anche lui il Gallo Belotti reduce da una doppietta alla Salernitana, oppure, ritornerà al gol che manca dall'ultima di campionato con lo Spezia. Dybala è stato tirato a lucido sia da Mourinho sia dai preparatori personali, per rendere ancora di più rispetto lo scorso anno quando di mezzo c'è stato un Mondiale a cui non voleva assolutamente mancare.

La Joya. però, è in attesa che da Trigoria lo chiamino per l'adeguamento del contratto. AI momento la parte fissa è lievitata intorno a 5 milioni che arriveranno a 6 con dei bonus molto semplici da raggiungere (diverso sarebbe stato con la qualificazione in Champions). La richiesta è di far salire il fisso a 6, aggiungere bonus più sostanziosi e quindi eliminare la clausola che altrimenti sarà valida nuovamente a gennaio. La Roma lo ha rassicurato (nei giorni scorsi sono stati intavolati discorsi su maglie c marketing) e dopo la fine del mercato Tiago Pinto incontrerà l'agente Antun.