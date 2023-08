Mercato Roma, Jovic è il piano C di Tiago Pinto per l’attacco

Non solo Duvan Zapata e la suggestione Lukaku, sul tavolo di Tiago Pinto ci sono altri nomi per il nuovo centravanti da regalare a Mourinho. Come riportato da Radio Radio, la principale alternativa per il reparto offensivo è rappresentata da Luka Jovic in uscita dalla Fiorentina che in estate ha acquistato anche Nzola e Beltràn. Nella passata stagione l'attaccante serbo ha realizzato 13 gol e 5 assist in 50 presenze stagionali.