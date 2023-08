Verona-Roma, arbitra Doveri. Al var c’è Nasca

Sabato sera alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo al Bentegodi per la prima trasferta stagionale contro il Verona. Dopo il pareggio contro la Salernitana, i ragazzi di Mourinho cercheranno di imporsi sulla squadra di Baroni per conquistare i primi tre punti stagionali. Il fischietto del match è affidato a Daniele Doveri, la prima volta con i giallorossi, una scelta presa dal designatore Rocchi lasciando cadere i vincoli della territorialità. Lo stesso Doveri, nei giorni scorsi, a Sky Sport si era detto favorevole riguardo a questo cambiamento: "Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per tutto il movimento calcistico, riconoscerebbe il merito alla professionalità degli arbitri che è molto elevata e che nel 2023 non si può misurare con la residenza". L'arbitro sarà affiancato da Bresmes, Garzelli e il quarto uomo sarà Zufferli. In sala Var ci sarà invece Nasca, e come Avar, Paganesi.