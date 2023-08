Roma, salta Zapata. Suggestione Lukaku: affare possibile, ma solo il prestito

La Roma a 8 giorni dalla fine del calciomercato , è ancora alla ricerca del nuovo centravanti da regalare a José Mourinho . Nelle ultime ore, i giallorossi sembravano molto vicini all'acquisto di Zapata con l'agente volato a Bergamo per accelerare l'operazione ma che invece ha sbattuto contro il muro eretto da Gasperini . Il tecnico bergamasco non è più convinto di lasciarlo partire dopo l'infortunio di Touré che rimarrà ai box pe ri prossimi mesi. Rimane invece viva la suggestione Lukaku . La trattativa per il belga resta molto complicata soprattutto a titolo definitivo. Più fattibile invece un' operazione in prestito , formula però che non convince il Chelsea nonostante lo slot ancora a disposizione per le operazioni a titolo temporaneo (massimo 7 per squadra).

Roma, ecco come arrivare a Lukaku

Romelu Lukaku a Londra guadagna 12 milioni di euro netti all'anno, cifra elevata ma non proibitiva per il club giallorossa che, come riportato da As Roma Data, avrebbe un minusvalore di circa 17 milioni tra il costo annuo della rosa 22/23 e quella di quest'anno. In più il belga potrebbe usufruire del decreto crescita, così lo stipendio scenderebbe a 8,5 milioni (gli stessi che pagava l'Inter lo scorso anno). I giallorossi avrebbero inoltre a disposizione un tesoretto di circa 40 milioni da investire sui cartellini e potrebbero dunque provare a sbloccare la situazione con un prestito oneroso (stessa formula utilizzata dai nerazzurri nell'ultima stagione). Al momento la suggestione è ancora lontana dal poter diventare una vera e propria trattativa. Quel che è certo è che per un'operazione da circa 70 milioni complessivi su più anni di contratto, servirà il parere positivo dei Friedkin (non arrivato per Morata).