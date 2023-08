Verona, allenamento tecnico-tattico in vista della sfida contro la Roma

I gialloblù continuano l'allenamento in chiave tecnica e tattica per la seconda gara di campionato

L'Hellas Verona continua ad allenarsi in vista della partita casalinga contro la Roma di sabato 26 al centro sportivo 'Paradiso'. I giocatori seguiti dal mister Baroni oggi hanno svolto un programma dedicato prima al lavoro tecnico e poi a quello tattico concluso con la consueta partitella in famiglia. Sabato alle 20:45 i gialloblù affronteranno gli undici di Mourinho, che partiranno all'attacco per trovare i primi tre punti della stagione. Seduta di allenamento a porte chiuse programmata per domani mattina.