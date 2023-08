Roma, si complica l’affare Zapata: Gasperini ha bloccato la cessione

L'affare tra la Roma e l'Atalanta per Duvan Zapata rischia di saltare definitivamente. Come riportato da Sky Sport, quest'oggi l'agente del calciatore (Fernando Villarreal) ha raggiunto Bergamo per provare a sbloccare la trattativa non ottenendo però i risultati sperati. Il club nerazzurro infatti, sotto forte pressing di Gasperini, ha ribadito la volontà di non lasciarlo partire alla luce soprattutto dell'infortunio di Touré che rimarrà ai box per i prossimi mesi. Zapata si era ormai convinto ad accettare la Roma ma adesso la trattativa potrebbe subire una frenata definitiva. La deadline è stata fissata per giovedì. La principale alternativa è rappresentata da Luka Jovic, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, oltre alla suggestione Lukaku.