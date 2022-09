Mourinho: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”. Record di spettatori all’Olimpico

Zaniolo è il giocatore con più dribbling tentati in Serie A, la Roma è la squadra con meno cartellini gialli in rapporto ai falli commessi

Redazione

José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Golden Quinas Gala nel giorno in cui compie 22 anni di carriera: "Non voglio cambiare. La scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, quest’anno cercheremo di fare meglio. Non abbiamo lo stesso potenziale economico dei nostri rivali, abbiamo fatto un mercato da sette milioni di euro". Zaniolo è il calciatore con più dribbling tentati in Serie A tra quelli con almeno 200 minuti in campo. Per l'esterno di Mou sono 7.99 tentati a partita, nessuno come lui nel massimo campionato italiano. Roma che con Mourinho sta migliorando anche nell'atteggiamento in campo: è la squadra di Serie A col minor numero di ammonizioni in percentuale rispetto ai falli commessi. Per i giallorossi, infatti, arriva un cartellino giallo ogni 9,57 falli.

Capitolini che sperano di riavere a Trigoria un Paulo Dybala non "acciaccato". L'attaccante dell’Argentina è volato a Miami dove è stato visitato dai medici dell’Albiceleste che hanno confermato la diagnosi di quelli romanisti: non ci sono lesioni al flessore sinistro. Per questo Dybala resterà a disposizione del c.t. Scaloni e potrebbe giocare con l’Honduras e poi tornare a Roma. Capitolo difesa: Smalling non salta una gara per infortunio dal 16 gennaio scorso e anche in questa prima fase di campionato è stato tra i migliori dei suoi. L'inglese inoltre non andrà in Qatar e potrà allenarsi con i giallorossi fino alla ripresa della Serie A. Piccola involuzione, invece, per Mancini. Il rendimento del centrale non sta convincendo quasi nessuno. Ibanez e Smalling si stanno dimostrando più affidabili e un possibile cambio modulo potrebbe cambiare le gerarchie in difesa.

Record di spettatori all'Olimpico

353mila spettatori in appena sei partite. La Roma e fa registrare sold-out ad ogni uscita. Un record di spettatori che non si registrava dai tempi della stagione post scudetto 2001 quando nelle prime sei partite in casa, tra campionato e Champions League, il botteghino aveva fatto registrare circa 349mila. Durante la sosta del Mondiale la Roma è pronta a tornare in Asia (in Giappone) per una mini-tournée che ha l’obiettivo di ampliare il più possibile la visibilità del club a livello globale e aumentare i ricavi. Miralem Pjanic, ex giallorosso, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "Ho un debole per Theo Hernandez e Leao del Milan. E apprezzo tantissimo anche Pellegrini della Roma". Per quanto riguarda il mercato, Solbakken vestirà la maglia giallorossa. Ma lo farà soltanto da gennaio 2023.

Matteo Celletti