Roma come i Maneskin: solo sold out. Già 350 mila spettatori, è record

Trecentocinquanta mila, anzi per l’esattezza 353. In appena sei partite. La Roma si è adeguata al ritmo dei Maneskin e fa registrare sold out ad ogni uscita. Un record di spettatori che non si registrava dai tempi della stagione post scudetto 2001 quando nelle prime sei uscite in casa, tra campionato e Champions, il botteghino aveva registrare circa 349 mila presenze con tanto di un Roma-Real storico (e famigerato visto che era l’11 settembre) di Champions. Dopo i tutto esaurito con Cremonese, Monza, Atalanta e Helsinki, infatti, è arrivato quello con il Lecce del prossimo turno casalingo e siamo già oltre i 50 mila spettatori per la gara di Europa League col Betis del 6 ottobre. Sfide non di cartello come lo erano quelle dei primi anni 2000 o come lo è la gara col Napoli del 23 ottobre (anche qui siamo già vicini al sold out) ma in questo momento basta che giochi la Roma per far esplodere l’entusiasmo. Anche fuori casa.