La Roma si è fatta furba: è la squadra meno ammonita del campionato

A un certo punto della scorsa stagione c’è stato un momento in cui Gianluca Mancini era diventato addirittura il giocatore più ammonito d’Europa. Sembrava una tassa fissa da pagare quella dei cartellini gialli. Ebbene, quel Mancini non c’è più, almeno finora, visto che il difensore giallorosso nelle prime 9 partite stagionali (tra campionato ed Europa League) non ha preso neppure un giallo. Da quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Roma va anche oltre, fa molto meglio, perché è la squadra di Serie A col minor numero di ammonizioni in percentuale rispetto ai falli commessi. Per i giallorossi, infatti, arriva un cartellino giallo ogni 9,57 falli (64 in assoluto, con 7 ammonizioni complessive). Nella classifica del rapporto tra falli e ammonizioni, la Roma dunque svetta. L’altra grande ad avere un rapporto ottimo è l’Inter, che viene subito dopo i giallorossi, con un cartellino giallo ogni 8,20 falli. Tra le altre nella parte alta della classifica, il Napoli gira a 5,75, la Juventus a 4,94, il Milan a 4,53, l’Udinese a 4,40 e l’Atalanta a 3,80. I cugini della Lazio, invece, sono quelli con il rapporto peggiore in assoluto: una sanzione ogni 3,20 falli commessi.