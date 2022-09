Roma contenta a metà: Pellegrini a casa, Dybala no

Storie di nazionali che si intrecciano e che riguardano tre dei calciatori più importanti nella rosa di José Mourinho scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. L’argentino, che ha saltato per un fastidio muscolare la gara con l’Atalanta, ha risposto alla convocazione dell’Argentina ed è volato a Miami dove è stato visitato dai medici dell’Albiceleste che hanno confermato la diagnosi di quelli romanisti: non ci sono lesioni al flessore sinistro.Per questo Dybala, che ieri ha pubblicato una foto in palestra, resterà a disposizione del c.t. Scaloni e potrebbe giocare la prima delle due amichevoli, quella con l’Honduras e poi tornare nella Capitale. Se invece dovesse rimanere anche per la seconda partita, contro la Giamaica, tornerebbe a disposizione di Mourinho – che aveva detto chiaramente che avrebbe preferito averlo a Trigoria – a sole 48 ore dal match con l’Inter, che si giocherà il 1 ottobre a San Siro.