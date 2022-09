A fine novembre la squadra va in Giappone

arà proprio il marchio automobilistico vicino ai Friedkin ad organizzare i principali eventi che vedranno coinvolta la squadra di José Mourinho

Redazione

Una settimana in Giappone durante la pausa Mondiale scrive Alessandro Austini su Il Tempo. Dopo la tappa in Indonesia nel 2015, la Roma è pronta a tornare in Asia per una mini-tournée che ha l’obiettivo di ampliare il più possibile la visibilità del club a livello globale e aumentare i ricavi, magari stringendo una nuova partnership con un’altra azienda del Sol Levante dopo quella appena iniziata con Toyota.

E sarà proprio il marchio automobilistico vicino ai Friedkin ad organizzare i principali eventi che vedranno coinvolta la squadra di José Mourinho tra fine novembre inizio dicembre. Ieri il team manager Valerio Cardini è volato a Tokyo insieme ad alcuni uomini del club giallorosso che si occuperanno della logistica, per visitare le strutture che ospiteranno Pellegrini e compagni e studiare gli spostamenti del gruppo una volta sbarcati in Giappone.

La tournée si svolgerà in non più di due città – una sarà Tokyo – e durerà circa sette giorni. Nei piani della proprietà texana infatti è fondamentale aumentare la popolarità del marchio As Roma sul mercato asiatico, con particolare attenzione proprio al Paese nipponico: non è un caso se tra i rinforzi della squadra femminile arrivati in estate ci sia anche Moeka Minami, la prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Roma (tra gli uomini invece l’unico è stato Hidetoshi Nakata).

Durante le sei settimane di sosta, i giocatori che non saranno impegnati in Qatar alterneranno periodi di lavoro a giorni liberi e potrebbero disputare alcune amichevoli interne come quelle andate in scena durante la preparazione estiva.