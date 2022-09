Smalling, il tuo Mondiale è la Roma. Prestazioni da leader e rinnovo vicino

Non salta una gara per infortunio dal 16 gennaio e anche in questa prima fase è stato tra i migliori. Non andrà in Qatar, un bene per la Roma

Si guarderà Italia-Inghilterra da casa. Magari mangiando uno sformato vegan sul divano e studiando sul telefono i movimenti di Lukaku e Lautaro. Chris Smalling non fa parte della nazionale inglese e a questo punto ha quasi detto addio alle speranze di partire per il Mondiale in Qatar. Poco male, per la Roma. Che se lo porterà volentieri nella tournée in Giappone in quei giorni, che a Milano conta su di lui per fermare la coppia interista e che spera di averlo ancora in queste condizioni per molto tempo. Perché da quando, a gennaio, è tornato in pianta stabile Smalling è stato uno dei primi tre giocatori per rendimento in campo a disposizione di Mourinho. Soprattutto in Conference. Chiedete a Leicester e Feyenoord. L’ex uomo di cristallo è tornato d’acciaio tanto che non salta una gara per infortunio dal 16 gennaio (a Cagliari). Fate i dovuti scongiuri, anzi li facciamo tutti. Ma è innegabile il cambiamento di Smalling da quando è arrivato Mourinho che col gigante di Greenwich ha vinto anche una Europa League al Manchester.

Smalling, il rinnovo è vicino. E il futuro può essere a Roma

Nove su nove le gare disputate finora, sette dal primo minuto. Se escludiamo la trasferta maledetta di Udine sono tutte sopra la sufficienza. Non sarà bastato per convincere Southgate ma basta e avanza per Mourinho che in caso di ritorno alla difesa a 4 sa già a chi dare la prima maglia da titolare. E anche il futuro di Smalling non sembra in discussione. Il suo contratto scadrebbe nel 2023 ma c’è una clausola di rinnovo automatico al 2024 (a 3 milioni netti) che si attiverà dopo circa 20 presenze complessive. Smalling è già a metà strada. Poi? Si vedrà. La famiglia si trova splendidamente a Roma, e lui non ha troppa voglia di tornare in Inghilterra visto anche il feeling creato con molti compagni. A 35 anni (ora ne ha quasi 33) potrebbe decidere di chiudere qui la carriera e poi dedicarsi alle associazioni e al suo amore per l’ambiente e per gli animali.