Mourinho: “Preparati per vincere”, cinque positivi nel Cagliari. Fazio in uscita

Le parole del tecnino in conferenza stampa. Sardi colpiti dal virus mentre il Lecce sembra uscirne. Sul mercato è in uscita fazio e Pinto non molla Kamara. Vittoria della femminile sull'Empoli

La Roma si appresta ad affrontare il Cagliari nella terza gara del 2022. Mourinho ha presentato la partita in conferenza stampa: "Per noi ovviamente è una gara molto importante, abbiamo perso le ultime due, abbiamo fatto un punto nelle ultime tre. Fare quattro punti nelle ultime quattro partite sarebbe sempre un numero insufficiente, ma è il massimo che possiamo fare adesso. Ma dimentichiamo le ultime tre e pensiamo alla prossima con il Cagliari. Abbiamo lavorato tutta la settimana con i problemi che abbiamo". Lo Special One si è espresso anche sul mercato e sul rientro di Spinazzola: "Abbiamo fatto quello che era possibile fare. Come ho detto prima il direttore ha fatto gli acquisti il più presto possibile e sono contento di come sono andate le cose. Quando sono arrivato ho pensato di non avere Leo. Finiamo a maggio ma quando arriva, arriva. E’ una lesione molto difficile da smaltire ma sono tranquillo. Quello che gli dico è che manca un giorno in meno". Il Cagliaridal canto suo ha comunicato la positività al Covid-19 di 4 giocatori di prima squadra più Oliva annullando la conferenza di Mazzarri. Alle prese con il virus anche il Lecce che però ha recuperato uno dei tre calciatori contagiati. I pugliesi torneranno in campo domani contro il Pordenone prima di affrontare la Roma negli ottavi di Coppa Italia. Del torneo è tornato a parlare Andreazzoliscrollandosi di dosso le responsabilità della finale persa contro la Lazio nel 2013: "Dire che l'avevo persa io, significherebbe che l'allenatore è più importante dei giocatori, e non è cosi. In quella squadra c'erano Totti, De Rossi, Balzaretti: la finale la persero loro". Nel pomeriggio è tornata in campo anche la Femminile, vincente sull'Empoli per 2-1 grazie al rigore last minute di Linariche nel post-partita ha raccontato le sue sensazioni. Il tutto sotto gli occhi di Pinto e Ryan Friedkin, presenti al Tre Fontane