Il Valencia punta forte su Diawara. La Roma riflette sui termini dell’offerta

La squadra di Bordalas è in attesa di una risposta dal club giallorosso che non si oppone alla partenza del giocatore

Nel giorno in cui Mourinho ha dichiarato chiuso il mercato in entrata, quello in uscita potrebbe regalare sorprese. Secondo AS, infatti, il Valencia starebbe pressando la Roma per annoverare Diawara, vecchio pallino della società, tra le proprie fila. Il portale spagnolo fa sapere del cattivo umore del centrocampista, deluso dal minutaggio post-Bodo. La squadra di Bordalas è in attesa di una risposta dal club giallorosso che non si oppone alla partenza del giocatore. I dubbi riguardano la formula: da chiarire se si deciderà per un semplice diritto o verrà inserito un obbligo di riscatto.