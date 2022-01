Calciomercato Roma, Fazio è vicino alla Salernitana

Il contratto del difensore argentino scade a giugno 2022. A Salerno ritroverebbe Sabatini

Federico Fazio ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Il difensore argentino però, che insieme a Santon non è mai stato preso in considerazione da Mourinho, potrebbe salutare la Roma in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali. Secondo Tuttomercatoweb, il classe '87 sarebbe vicinissimo a firmare con la Salernitana, club nel quale ritroverebbe l'ex ds giallorosso Walter Sabatini. Il dirigente, è da poco approdato nel club campano e potrebbe regalare alla squadra di Colantuono un difensore di esperienza.