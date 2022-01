Roma femminile, Ryan Friedkin e Pinto al Tre Fontane per il match con l’Empoli

I due dirigenti giallorossi presenti alla sfida delle ragazze di Spugna

Ci sono anche Ryan Friedkin e Tiago Pinto ad assistere al match di campionato tra la Roma femminile e l'Empoli Ladies. I due dirigenti giallorossi sono presenti al Tre Fontane per il match delle giallorosse di mister Spugna, tornato negativo al Covid. La società ha dimostrato in questi anni di credere molto nel progetto della squadra femminile, in cui non a caso gli investimenti sono cresciuti in questi anni così come si è alzato il livello di competitività della rosa. Negli Stati Uniti il calcio femminile sta acquisendo maggiore importanza, basti vedere anche la nazionale che è diventata tra le più forti del mondo.