Lecce, un calciatore torna negativo: restano due i positivi al Covid

Il Lecce recupera pezzi. La squadra di Marco Baroni, prossima avversaria della Roma in Coppa Italia giovedì sera all'Olimpico, non scende in campo da un mese. Il recupero contro il Vicenza previsto questa settimana infatti è stato nuovamente rinviato a causa del cluster all'interno del club veneto. I giallorossi torneranno domani in campo contro il Pordenone, potendo contare di nuovo su un altro calciatore che intanto si è negativizzato. A renderlo noto è stato il comunicato del club salentino: "L'U.S. Lecce comunica che il componente del gruppo squadra e uno dei tre calciatori risultati positivi al Covid-19, si sono sottoposti nella giornata di ieri a test molecolare di controllo le cui risultanze hanno dato esito negativo". Dunque restano due gli attualmente positivi al Covid tra i giallorossi pugliesi, che sperano di giocarsi le loro carte contro la squadra di Mourinho con tutti a disposizione.