Femminile, Roma-Empoli 2-1: Linari decide con un rigore allo scadere

Sesta vittoria consecutiva per la Roma che sotto gli occhi di Pinto e Ryan Friedkin raggiunge quota 28 in classifica

La Roma Femminile è scesa in campo al Tre Fontane alle 12:30 per affrontare l'Empoli. Nonostante le 9 assenze le giallorosse giocano un buon primo tempo facendo la partita. Al 39', però, il gol di Dompig ha il sapore di una doccia fredda per le giallorosse che vanno a riposo sotto di un gol. La rimonta si consumerà nei minuti finali della ripresa grazie al primo gol dell'esordiente Bergensen, entrata al 69' per sostituire Ciccotti entrata a sua volta al posto di Thaisa al 57'. Il pareggio galvanizza le ragazze di Spugna che completeranno l'impresa all'ultimo minuto grazie alla trasformazione dal dischetto di Linari. Sesta vittoria consecutiva per la Roma che sotto gli occhi di Pinto e Ryan Friedkin raggiunge quota 28 in classifica a meno 5 dalla Juventus, in campo lunedì contro il Pomigliano.