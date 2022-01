Linari: “Abbiamo dimostrato grinta e voglia di vincere. Stiamo crescendo”

Le parole del difensore: "Avevo tanta voglia di tornare e di festeggiare con un gol un anno con questa squadra"

“Penso che nel secondo tempo si siano viste la grinta e la voglia di riuscire a prendere questi tre punti, fondamentali per la nostra stagione e per la nostra mentalità. Venivamo da una sconfitta in Supercoppa che ci ha fatto molto male e volevamo mostrare il nostro valore. Lo abbiamo fatto all’ultimo respiro e credo sia stata una dimostrazione di forza”.

La Roma c’è e lo sta dimostrando anche in situazioni di svantaggio o nei minuti finali. Stiamo crescendo, purtroppo il passo falso in Supercoppa ci ha fatto male, ma penso che negli ultimi 20 minuti contro il Milan abbiamo fatto bene. La mentalità c’è, stiamo crescendo. La mentalità vincente passa anche attraverso vittorie all’ultimo secondo come questa. Brave anche alle piccole che sono salite in prima squadra e che ci stanno aiutando molto in questo periodo difficile per noi. Testa alla prossima e avanti tutta. Questi tre punti servivano tanto.