Dall’Inghilterra, Mourinho ripensa a Cantwell: lo voleva già al Tottenham

Il centrocampista inglese, in scadenza nel 2022, è un vecchio pallino dell'allenatore della Roma: può giocare esterno ma anche in mezzo al campo

La Roma continua a dare la caccia a un altro centrocampista, ma tra i nomi non c'è solo Kamara. In Inghilterra infatti rilanciano anche la candidatura di Todd Cantwell del Norwich, per volere dello stesso Mourinho. A rivelarlo è il giornalista Dean Jones, che durante la trasmissione 'Touchline Talk', ha parlato proprio del calciatore classe '98, che gioca prevalentemente come esterno di sinistra ma che può agire anche in mediana o sulla trequarti. "Cantwell si sta guardando attorno per valutare le opzioni a disposizione. Il Newcastle è interessato e sarebbe una buona possibilità per lui, ma ci sono anche altri club che lo osservano - ha detto Jones -. Anche José Mourinho è interessato a lui per la Roma. Niente di che al momento, ma aveva già provato con forza a portarlo al Tottenham e avrebbe fatto un nuovo tentativo in caso di permanenza agli Spurs". Cantwell è in scadenza di contratto nel 2022, ma si parla comunque di un valore di circa 20 milioni. È un talento importante del calcio inglese, quest'anno ha giocato pochissimo a causa di diversi infortuni, solo 8 presenze in campionato. Ma nel Norwich, dove è cresciuto, ha già fatto vedere cose importanti, sia in Championship lo scorso anno che in Premier League due stagioni fa, con 6 gol e 2 assist nonostante la retrocessione.