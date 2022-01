Cagliari, Covid: annullata la conferenza stampa di Mazzarri

Il tecnico avrebbe dovuto parlare alla stampa alle 15.20. Troppi i contagiati nel gruppo squadra

Annullata la conferenza stampa di Walter Mazzarri, prevista per oggi alle 15.20. Il motivo è il numero dei contagiati al Covid-19 presenti nel gruppo squadra. I positivi del Cagliari Calcio, come fa sapere il club sardo attraverso il proprio canale ufficiale sono, Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato: tutti vaccinati ma in isolamento. Oltre a questi, risulta essere positivo anche Christian Oliva con altri 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento. Domani sono in programma nuovi test. A seguire verranno comunque diramati i convocati per la gara di domani.