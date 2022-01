Pressing su Diawara per l’addio: se parte, c’è Kamara

Pinto si sta muovendo per assicurare a José Mourinho un terzo rinforzo

L’ufficialità (si fa per dire) racconterebbe che il mercato giallorosso di gennaio, grazie al rapido arrivo di Maitland–Niles e Sergio Oliveira, potrebbe dirsi concluso. Ma sotto traccia il general manager Tiago Pinto si sta muovendo per assicurare a José Mourinho un terzo rinforzo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Naturalmente, per agevolare questo tipo di manovra sarebbe necessario che ci fossero delle partenze. Detto che la questione legata agli addii di Fazio e Santon resta sempre complessa, dopo i saluti fatti a Villar e Mayoral, il nome su cui si concentra l’attenzione in uscita è Diawara. Anche se il centrocampista piace al Valencia, a rendere la trattativa ancor più difficoltosa c’è il fatto che il giocatore in questo momento è in Coppa d’Africa. La Roma comunque non demorde, anche perché il sostituto piace parecchio, visto che si tratta di Boubacar Kamara del Marsiglia, 22 anni, che nasce difensore ma ha imparato a giocare anche a centrocampo. Insomma, il classico “due al prezzo di uno”. Ma a che prezzo? Non elevato, perché il francese di origine senegalese a giugno sarà svincolato e quindi la cifra richiesta non può essere superiore ai 4-5 milioni. Vero che diverse società di Premier League hanno messo gli occhi sul giocatore, ma il club francese ha ottimi rapporti con la Roma, a cui in estate dovrà pagare circa 20 milioni per via del fatto che è scattato l’obbligo di riscatto su Under (8 milioni) e Pau Lopez (12). Sembra complicato arrivare a Ndombelé del Tottenham, visto che guadagna 8 milioni netti a stagione e a Londra ha avuto rapporti non idilliaci con Mourinho. L’allenatore portoghese invece, secondo la tv francese, avrebbe chiamato Kamara per sondarlo ed esprimergli il proprio apprezzamento. Basterà? Occorre aspettare.