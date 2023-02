Mourinho e Dybala mandano segnali ai Friedkin. Karsdorp: “Amo giocare per la Roma”

La Roma ha svolto questa mattina la rifinitura a Trigoria alla vigilia del match europeo con il Salisburgo. Tutti a disposizione, compresi Karsdorp, Spinazzola e Wijnaldum che sono partiti da Fiumicino insieme al resto della squadra. Il terzino olandese ha mandato dei segnali distensivi al club: "Amo giocare per la Roma, sono felice di essere tornato". José Mourinho ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara d'andata dei play off di Europa League: "L'obiettivo in queste due partite è quello di passare il turno. Turn over? No, ci sarà uno o al massimo due cambi". Poi ha mandato un messaggio ai Friedkin: "La proprietà vuole parlare con me a giugno, perché finisce a giugno il campionato? Sinceramente mi sembra un po' tardi". Insieme allo Special One in conferenza c'era anche Paulo Dybala, che si è legato al tecnico: "Voglio essere allenato da Mourinho perché è tra i migliori, penso solo al Salisburgo. L’anno è molto lungo e voglio vincere con la Roma e voglio che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo". La partita con la squadra austriaca è in programma domani sera (ore 18:45) alla Red Bull Arena, mentre il ritorno è fissato per giovedì 23 febbraio (ore 21) all'Olimpico, che sarà di nuovo sold out. L'allenatore del Salisburgo, Matthias Jaissle, ha presentato così il match con i giallorossi: "Dobbiamo essere attenti in tutte le fasi e difenderci al meglio per sfruttare le occasioni che la Roma ci offrirà".