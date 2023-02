Roma, partenza per Salisburgo: Wijnaldum sorride, c’è Karsdorp. Applausi per Mou

Domani la Roma scenderà in campo per il match di andata dei playoff di Europa League, ad aspettarla il Salisburgo. Dopo l'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio a Trigoria, i giallorosso si sono diretti a Fiumicino dove li aspetta un aereo diretto in Austria. Alle 18:45 Mourinho interverrà in conferenza stampa per parlare del match, affianco a lui i sarà anche Dybala. Nel video pubblicato sui canali ufficiali del club si sentono gli applausi dell'allenatore e si vedono Karsdorp, rientrato in gruppo e pronto a scendere in campo, e Wijnaldum.