Roma, rifinitura in vista del Salisburgo: Karsdorp in gruppo – LIVE

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in Europa League. Quest'oggi la formazione di Mourinho si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento di rifinitura in vista del match contro il Salisburgo (domani alle 18:45). Prima dell'inizio i giocatori si sono riuniti in sala video per studiare al meglio l'avversario. Tutti presenti agli ordini dello Special One. Dai recuperati Karsdorp, entrato in campo insieme ad Abraham, e Spinazzola a Wijnaldum che, dopo i 7 minuti in campo a Lecce, partirà per la prima volta con la squadra per un match europeo. Il primo ad entrare in campo è Dybala, c'è anche Solbakken che però non sarà della partita vista l'esclusione (forzata) dalla lista Uefa. Ancora a parte Darboe. Il centrocampista sta recuperando dall'infortunio al crociato. I giallorossi alle 17 partiranno da Fiumicino con un volo diretto per l'Austria e al loro arrivo, nella sala stampa della Red Bull Arena,è in programma la conferenza di Mourinho (18:45). Intorno alle 13 è iniziata la prima fase del riscaldamento, a seguire lavoro sugli scatti con il preparatore Rapetti. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi per il torello.