Calciomercato Roma, Abraham richiesto in Premier: tre club su di lui

Sirene inglesi per Tammy Abraham. L'attaccante è molto richiesto in Premier e secondo quanto riportato dal reporter di Marca Ekrem Konur tre club hanno messo gli occhi su di lui. Aston Villa, Manchester United e Arsenal vogliono il numero 9. La Roma in estate aveva respinto le offerte chiedendo circa 80 milioni di euro e non vuole lasciarlo partire. Troppi anche per le ricche società del campionato d'oltre manica. Tammy si trova bene nelle Capitale e considera Mourinho uno 'zio'. Al momento non ci sono i presupposti per una separazione a fine anno.