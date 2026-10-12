Prima Josè Mourinho, poi Daniele De Rossi. Sembra un gioco del destino, ma in fondo il calcio ne regala tanti. Quello di questa settimana porterà due ex tra i più amati della storia giallorossa all'Olimpico in soli quattro giorni. Gli applausi non mancheranno, i cori nemmeno. Almeno fino all'inizio dei due match, perché poi ovviamente si tiferà solo per Gasperini. E quindi per la Roma. L'evento più atteso è senza dubbio quello di dopodomani. Non solo perché segna il ritorno della Champions in casa dopo sette anni. Ma perché sarà la prima volta che Mourinho rimette piede all'Olimpico dopo l'esonero traumatico del 16 gennaio 2024. Lo Special One, oggi alla guida del Real Madrid, avrebbe voluto presentarsi la settimana dopo alla prima proprio di De Rossi in tribuna per salutare i tifosi. Poi ha valutato che non era il caso e di fatto al Foro Italico non è più entrato.

"Sarà difficile e strano - ha detto al Corriere dello Sport -. Fare quella strada col pullman senza l'affetto dei tifosi, arrivare a via dei Gladiatori e ai campi del tennis". Sarà ancora più strano sedersi sulla panchina avversaria. Non mancheranno cori, applausi e striscioni. Quelli che ha già "subito" emotivamente Daniele De Rossi che lo scorso anno è entrato all'Olimpico da avversario per la prima volta dopo 20 anni di Roma. Il caso vuole che fu proprio DDR a sostituire Mourinho in quel 2024 prima del benservito qualche mese dopo. Il rapporto con i Friedkin, dopo gli addii, è stato diverso. Ma l'amore dei romanisti sarà lo stesso per due personaggi che hanno fatto la storia della Roma. Mourinho ha contribuito anche a quell’onda lunga di sold out in un Olimpico che sembrava un Colosseo, anche più che nell’anno dello scudetto con Capello. E che mercoledì sarà stracolmo per tifare la Roma di Gasperini ma anche per omaggiare Josè. "Mi devo difendere emotivamente, sarà dura. Cosa mi aspetto? Solo rispetto, per la Roma ho dato tutto", ha detto Mourinho. E questo non è stato certo dimenticato.