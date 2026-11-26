Hermoso super-star. Potrebbe riassumersi così, con sole due parole, la prestazione del difensore della Roma ieri sera contro il Psg. Gol, attacchi, passaggi intercettati e solidità difensiva. Mario al Parco dei Principi, contro la squadra bi-campione d'Europa in carica, ha messo in mostra tutto il suo repertorio. E su Instagram ha esultato così: "Certe notti suonano diverse". Notte di sogni, di coppe e di campioni, prendendo in prestito il famoso verso di Antonello Venditti. Visto che, per rimanere in tema musicale, la canzone dedicata a Hermoso è già virale su tutti i social. E anche tra i compagni c'è la sensazione di avere in spogliatoio un giocatore rinato. Ghilardi ha lasciato un commento che racchiude l'idea di tutti i tifosi giallorossi: "Che giocatore mamma mia". Ndicka ha riassunto il tutto con l'emoticon del muscolo, mentre Castro ha celebrato il difensore spagnolo "Animale". Mario non vuole smettere di brillare.

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