Mourinho bacchetta: “Roma non protetta dall’esterno”. Rinnovo Mancini: ci siamo

Il portoghese, alla vigilia del Milan, rimprovera la stampa: "Vedete solo le cose negative". Niente dietrofront sugli esclusi: Villar e gli altri restano fuori. E Afena-Gyan scavalca Mayoral

Vigilia di Roma-Milan a Trigoria. Dopo un ko e un pareggio con Lazio e Napoli, Mourinho cerca la prima vittoria contro una big, tra le squadre più in forma del campionato. Come di consueto, lo Special One ha preso la parola in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Voi vedete sempre le cose negative, ora comincio a capire perché dicono sempre che a Roma è difficile", dice il portoghese in riferimento alle domande sui giocatori ancora esclusi e i gol presi a inizio ripresa. Mai banale Mourinho, che inizialmente aveva anche fatto un confronto con il percorso del Milan: "Loro hanno dietro persone come Maldini, una società strutturata che ha imparato mercato dopo mercato". E i convocati?"Saranno gli stessi di Cagliari ad eccezione di Volpato e Missori che hanno giocato con la Primavera". Confermati out quindi Reynolds, Diawara, Villar e Mayoral. L'attaccante spagnolo, tra l'altro, in queste ore si è visto sostanzialmente scavalcato anche da Felix Afena-Gyan, che resterà in prima squadra fino al mercato di gennaio.