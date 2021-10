Felix sale in prima squadra fino a dicembre, per Mayoral è aria di addio

Il ghanese ha convinto Mourinho a tenerlo con "i grandi" fino alla fine dell'anno. Per lo spagnolo le porte sarebbero chiuse in definitiva

Felix Afena-Gyan è entrato ufficialmente a far parte della prima squadra, sotto richiesta di José Mourinho. L'attaccante, almeno fino a dicembre, saluta la Primavera di Alberto De Rossi e sarà a disposizione dei giallorossi in campionato. Non potrà prendere parte, invece, alla Conference League non essendo stato inserito nella lista UEFA. Sarà la terza alternativa per lo Special One, alle spalle di Abraham e Shomurodov. Mourinho lo ha fatto debuttare contro il Cagliari e ora potrebbe riutilizzarlo in altre gare. L'indizio porta però ad un'altra conclusione: Borja Mayoral è con le valigie in mano pronto per un trasferimento immediato, forse già a gennaio. La Fiorentina lo sta cercando per rimpiazzare Vlahovic.