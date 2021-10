Mourinho e la carezza a Villar in allenamento: pace tra i due?

Lo spagnolo è rimasto in tribuna per ben due partite dopo la disfatta di Bodo ma ora potrebbe ritornare tra i convocati

Segnali di pace in arrivo. E' quelli che ieri ha dato Mourinho in allenamento a Villar: lo Special One, infatti, durante il lavoro a Trigoria si è avvicinato al centrocampista spagnolo dandogli una carezza. Che possa essere un riavvicinamento tra i due, dopo che il numero 14 è rimasto in tribuna per ben due volte dopo la debacle di Bodo? Contro il Milan, a questo punto, si potrebbe ipotizzare anche una convocazione dopo quella arrivata per l'altro epurato, Kumbulla, contro il Cagliari. Villar negli ultimi giorni aveva dato segnali di addio: prima con uno sfogo su Instagram, poi con una foto sullo stesso social in cui si vedeva una clessidra vuota accanto alla geolocalizzazione di Roma. Ma forse non è ancora tutto scritto. Eppure Tiago Pinto si sta già muovendo sul mercato, sotto richiesta di Mourinho: per l'ex Inter i giocatori su cui contare sono al massimo 14, e tra questi non c'è Villar. Per questo ci si aspetta dal mercato invernale un rinforzo proprio a centrocampo con l'indiziato numero uno Zakaria del Borussia Monchengladbach.