Mancini, trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2026

Il difensore percepirà 3,5 milioni a stagione

Il vicecapitano della Roma Gianluca Mancini va verso il rinnovo del contratto, con adeguamento. L'accordo con il club è ormai stato trovato e manca solamente l'ufficialità: il difensore sarà blindato in giallorosso fino al 2026 percependo 3,5 milioni a stagione. Attualmente l'ingaggio è di 2 milioni più bonus. Dopo il rinnovo del Capitano Pellegrini, la Roma sta costruendo basi solide per il futuro con i suoi pilastri. Arriverà a breve quello di Mancini, così come si sta lavorando anche per quello di Cristante, che ha lo stesso procuratore del numero 23 giallorosso. Il centrocampista sotto l'ala di Mourinho è definitivamente esploso ed è uno dei perni fondamentali di questa squadra. In fila c'è pure Nicolò Zaniolo, che si aspetta adeguamento e prolungamento fino al 2025.