Roma-Milan, Mourinho conferma: Mayoral, Reynolds, Villar e Diawara restano fuori

Il tecnico giallorosso ha spiegato come i convocati per la sfida di domani saranno gli stessi della trasferta di Cagliari

Nessun cambiamenti nei convocati per Roma-Milan rispetto alla gara di Cagliari. Lo ha sottolineato José Mourinho in conferenza stampa, escludendo i soli baby Volpato e Missori, impegnati con la Primavera. Questo vuol dire che degli esclusi post Bodo/Glimt solo Kumbulla è definitivamente tornato tra i giocatori voluti dal tecnico portoghese in conferenza stampa. Quindi restano ancora fuori Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral, che si è visto scavalcato anche dal 2003 Felix Afena-Gyan.