L’Olimpico ha già vinto: in cinquantamila sugli spalti

I tifosi rispondono in massa: pure 3000 rossoneri. Ma l'impiego della polizia locale costa al club oltre 635 mila euro

Saranno oltre 50.000 anime domenica contro il Milan all'Olimpico. E' la seconda volta che si arriva al tutto esaurito. La prima era stata una settimana fa contro il Napoli, ma contro i rossoneri, come riporta LaGazzetta dello Sport, la corsa al biglietto è stata nettamente più frenetica. In 3000 invece nel settore ospiti. L'empatia tra Mourinho e i tifosi della Roma ha di nuovo il suo riscontro. Non solo in casa, perché quest'anno i supporters giallorossi raggiungono il tutto esaurito anche per i biglietti dei settori ospiti. Sul fronte Olimpico intanto, è in corso un contenzioso legale col Comune, per il quale nel bilancio il rischio di soccombenza è ritenuto "probabile". Si tratta dei servizi resi dalla polizia locale in occasione di alcune partite giocate in casa dalla Roma. Il totale ammonta a circa 635.996 euro ma le parti stanno negoziando un accordo che sistemi la vicenda.