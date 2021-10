Spinazzola, ok dai medici. Prova il rientro a dicembre

Il programma di recupero del terzino della Roma procede bene. L'obiettivo è riaverlo prima della sosta natalizia

Terminate le visite di routine di ieri dal professor Lasse Lempainen che lo ha operato, Leonardo Spinazzola può continuare l'iter di recupero che lo ha già portato a lavorare col pallone. Come riporta Il Tempo infatti, nella visita di ieri non c'è stato alcun problema riscontrato e il terzino della Roma vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo l'infortunio al tendine d'Achille del 2 luglio scorso in Nazionale. L'obiettivo è rientrare prima della sosta natalizia, o al massimo più tardi a inizio 2022.