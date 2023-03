Mourinho ascoltato in Procura sul caso Serra. La Roma segue Cuadrado e Elvedi

Mourinho oggi è stato ascoltato in Procura Federale in merito allo scontro con Serra avvenuto martedì. Il mister è uscito alle 19.45 senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti. L'udienza è iniziata alle 18.30 ed è durata poco più di un'ora (45 minuti più 10 di verbalizzazione) La Roma è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta con la Cremonese. I giallorossi hanno iniziato a preparare la delicata sfida di domenica contro la Juventus. Non ci sarà in panchina Mourinho. Ma il club lo sosterrà per far annullare o ridurre la squalifica, ritenuta profondamente ingiusta. Tornerà al centro dell'attacco Abraham. Tammy ha un'occasione ghiotta per riprendere un cammino difficile che in questa stagione ha visto pure le critiche aperte di Mourinho, la rinuncia al Mondiale e una concorrenza ora alla pari con Belotti. Tra una settimana ci sarà l'andata degli ottavi di Europa League. I tifosi sono già pronti per la doppia sfida. Esauriti in meno di due ora i biglietti del settore ospiti per il match tra Real Sociedad e Romain programma all'Anoeta il prossimo 16 marzo. Nonostante un costo di 45 euro e una trasferta tutt'altro che agevole.