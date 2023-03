Roma, per la porta Vicario resta in pole. Ma c’è la suggestione Martinez

La Roma prenderà un nuovo portiere. Ormai è certo: Rui Patricio il prossimo anno non sarà il titolare della porta giallorossa vista anche la flessione di prestazione di questa stagione e le 36 candeline pronte da soffiare. Il nome in pole per il futuro resta quello di Vicario dell'Empoli, alle sue spalle Falcone della Samp ma in prestito al Lecce. Occhio però alla suggestione straniera. Come riportano diversi media sudamericani, tra cui il Clarin, è spuntato in queste ore anche il nome di Emiliano Martinez. Il portiere istrionico campione del mondo dell’Argentina a fine stagione potrebbe lasciare l’Aston Villa, dopo le critiche ricevute. Portiere molto istintivo, coraggioso, che a volte va sopra le righe. Lo scoglio più grande riguarda il costo del suo cartellino, la sua quotazione è aumentata sensibilmente dopo la vittoria ai Mondiali. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-22 milioni. La decisione sul nuovo portiere dipenderà soprattutto dal futuro di Mourinho, che sui portieri si fida molto del suo braccio destro Nuno Santos.