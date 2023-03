Mercato Roma, prende quota l’ipotesi Cuadrado a parametro zero

In casa Roma si inizia a guardare già alla prossima sessione di mercato estiva. I giallorossi in virtù dell'accordo raggiunto con la Uefa, non potranno avere grande margine per acquistare giocatori e proprio per questo sta iniziando a valutare una serie di profili a parametro zero come Soyuncu. Come riportato da gazzetta.it, i giallorossi hanno messo nel mirino anche Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la Juventus e molto lontano dalla possibilità di un rinnovo del contratto. Il colombiano è sul taccuino di Pinto da almeno due sessioni di calciomercato e l'idea sarebbe quella di offrire un contratto annuale con opzione per la stagione successiva, come accaduto lo scorso giugno con Nemanja Matic.